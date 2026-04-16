Застройщикам дадут 72 часа для ответа на запрос инспектора строительного контроля

Теперь каждая проверка — это полноценное административное производство с правом на отвод инспектора.

Из-за нечетких процедур и широких полномочий инспекторов градостроительный контроль годами оставался одной из наиболее конфликтных сфер. Однако 11 апреля 2026 года вступило в силу Постановление КМУ № 485, которое обновило систему государственного архитектурно-строительного контроля. Принятие документа стало логичным шагом в рамках интеграции Закона Украины «Об административной процедуре» в ГАСК. Отныне каждая проверка и каждое постановление о штрафе должны соответствовать нормам законодательства об административной процедуре.

К тому же постановлением внесены изменения в Порядок наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности и Порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

Административное производство

До внедрения новых процедур система государственного архитектурно-строительного контроля действовала довольно обособленно. Коммуникация с участниками строительства в основном осуществлялась через заказные письма, а отсутствие представителя на объекте могло либо затянуть проверку, либо, наоборот, стать основанием для оперативного наложения штрафных санкций без полноценной защиты.

Отныне мероприятия государственного архитектурно-строительного контроля будут осуществляться с учетом требований Законов Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и «Об административной процедуре». А осуществление мероприятий ГАСК будет считаться административным производством.

Все действия инспекторов также должны соответствовать общим принципам Закона «Об административной процедуре». В частности, четко разграничиваются: — процедурные решения: приказы на проверку, направления, акты проверки, протоколы, предписания, а также заключения комиссий. — процедурные действия: осмотр объекта, фото- и видеофиксация (в частности, через Единую государственную электронную систему в сфере строительства).

Для рассмотрения обращений относительно нарушений в сфере градостроительной деятельности при органах ГАСК будут создаваться специальные комиссии минимум из трех человек. Большинство обращений будут подлежать именно коллегиальному рассмотрению.

В то же время предусмотрено исключение, когда руководитель органа ГАСК сможет инициировать единоличную проверку без создания комиссии только в случаях, если к обращению приложены доказательства нарушений, установленные судом, или имеются факты угрозы жизни и здоровью людей.

Стороны производства — заявитель и застройщик — имеют право участвовать в заседаниях комиссий дистанционно, в формате видеоконференции. Информация о заседаниях должна обнародоваться на сайте органа ГАСК минимум за четыре дня до их проведения. Заключения комиссий также подлежат обязательному обнародованию на официальном веб-сайте и на Едином государственном портале открытых данных в течение 10 рабочих дней.

Важные изменения в порядке коммуникации

Документом расширены способы коммуникации с участниками производства: сообщения могут направляться через электронный кабинет, средства электронной связи или почтой с описью вложения и подтверждением вручения.

Надлежащим подтверждением почтового отправления теперь является не просто квитанция, а документ с информацией об отправлении и расчетный документ.

Если документ отправлен в электронный кабинет, датой получения считается день получения информации из Электронной системы. Если доставка состоялась в выходной — датой считается первый рабочий день после выходного.

Порядок отвода должностных лиц

Новые правила ГАСК предусматривают внедрение института отвода и самоотвода должностных лиц. Основаниями для самоотвода является наличие частного интереса, родственных связей с участниками производства или другие обстоятельства, которые могут повлиять на беспристрастность решения. Субъекты градостроительства, в свою очередь, могут заявлять ходатайство об отводе, которое рассматривается руководителем органа в безотлагательном порядке.

Если замена уполномоченного лица невозможна, рассмотрение дела продолжается с привлечением механизмов внешнего контроля, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

Новые требования к содержанию постановлений

Содержание постановления о наложении штрафа в сфере градостроительного контроля должно соответствовать требованиям статьи 71 Закона Украины «Об административной процедуре».

Документ должен содержать четко определенные составляющие, обеспечивающие его обоснованность и возможность эффективного обжалования.

В частности, обязательными составляющими постановления являются:

Фактические обстоятельства дела — детальное описание событий, ставших основанием для принятия решения;

Доказательства — конкретные материалы дела, на которые опирается орган при принятии выводов;

Правовая оценка — аргументированное обоснование, почему установленные действия являются нарушением норм законодательства;

Порядок обжалования — четкое определение способа, сроков и процедуры обжалования решения.

Организация проверок

Одним из ключевых нововведений стало расширение полномочий руководителя органа ГАСК относительно назначения экспертиз. Теперь может быть назначена инженерно-техническая или иная экспертиза, при этом проверка подлежит приостановке до получения ее результатов.

В то же время установлена обязанность субъектов градостроительства оперативно реагировать на запросы инспекторов. Необходимые документы должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней. Такой срок фактически требует от участников строительного процесса постоянной готовности документации.

Отдельно закреплена обязательность фиксации проверок. Фото-, аудио- и видеозапись становятся неотъемлемой частью инспекционной процедуры, в частности с применением Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

С одной стороны, эти изменения существенно усиливают уровень правовой защищенности бизнеса, делая невозможным вынесение необоснованных или формально мотивированных постановлений о наложении штрафов. С другой стороны, они повышают требования к застройщикам и генподрядчикам, в частности относительно надлежащего ведения документации и оперативного реагирования на запросы органов контроля.

