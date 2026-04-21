КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

КАС ВС 14 квітня 2026 року у справі № 480/7129/23 погодився з рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які поновили лейтенанта БЕБ України на посаді та службі в БЕБ України старшим детективом Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Волинській області.

Спірні правовідносини, які склались у цій справі, виникли з приводу звільнення позивача із служби в органах БЕБ за підпунктом 11 пункту 72 Положення № 1333, тобто у зв`язку зі встановленням невідповідності займаній посаді під час випробувального строку.

У справі, що розглядалася, наказом ТУ БЕБ у Волинській області від 13 березня 2023 року № 17-к/дск громадянина прийнято на службу та призначено на посаду до БЕБ України, з випробувальним строком три місяці.

В подальшому відповідно до наказів ТУ БЕБ у Волинській області від 20 березня 2023 року № 20-к/дск та від 12 червня 2023 року № 45-к/дск позивача переведено на іншу посаду, зі збереженням встановленого випробувального строку.

При цьому 14 березня 2023 року т.в.о. керівника ТУ БЕБ у Волинській області затверджено завдання на випробувальний строк старшого детектива ТУ БЕБ у Волинській області громадянина у період з 14 березня 2023 року по 14 червня 2023 року, відповідно до яких громадянину доведено до відома про необхідність:

Ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень віднесених до підслідності БЕБ, які надійшли з інших органів досудового розслідування за підслідністю; Здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень. Підготовка та складання процесуальних документів; Здійснення офіційного листування, підготовка відповідей на звернення громадян, запитів та звернень народних депутатів України, запитів на інформацію, що стосуються досудового розслідування кримінальних проваджень; Застосування законодавства в роботі Територіального управління БЕБ у Волинській області при виконанні функціональних обов`язків.

З оскаржуваного наказу про звільнення позивача із займаної посади висновується, що підставою його видання слугували доповідна записка т.в.о. керівника Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області від 14 червня 2023 року та попередження про наступне звільнення від 14 червня 2023 року.

Судами попередніх інстанцій встановлено та матеріалами справи підтверджено, що 14 червня 2023 року т.в.о. керівника Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області складено доповідну записку, в якій повідомлено керівника ТУ БЕБ у Волинській області, що старший детектив не виконав завдання, що встановлювалися на випробувальний термін. Також, повідомлено, що позивач зарекомендував себе виключно з негативного боку та, як наслідок, якість досудового розслідування у кримінальних справах, які розслідувалися громадянина є вкрай низькою та неефективною та такою, що здійснювалося з грубим порушенням Кримінального процесуального законодавства, про що викладено у окремій доповідній записці від 14 червня 2023 року. У зв`язку із цим громадянина відсторонено від розслідування усіх кримінальних проваджень, які перебували в його розпорядженні.

У попередженні про наступне звільнення від 14 червня 2023 року зазначено, що за результатами професійної діяльності позивача на займаній посаді, встановлено недостатній фаховий рівень для виконання посадових обов`язків.

З аналізу статті 19 Закону № 1150-IX висновується, що в органах БЕБ може працювати три категорії працівників, до яких застосовується окреме законодавство:

- державні службовці - Закон України «Про державну службу» та в частині неврегульованій вказаним Законом - приписами КЗпП України;

- особи, які уклали трудовий договір з БЕБ - КЗпП України; особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання - Закон № 1150-IX, Положення № 1333, а в частині неврегульованості вказаними нормативно-правовими актами - КЗпП України.

Випробувальний термін встановлюється законом для особи незалежно від строку перебування на посаді та незалежно від переведення з однієї посади на іншу.

При цьому до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини, а тому випробувальний термін продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадові обов`язки.

Варто зазначити, що звільнення працівника під час терміну випробування не можна визнати таким, що провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, оскільки працівник при прийнятті на роботу, даючи згоду на випробування, фактично дає згоду і на можливість звільнення, якщо протягом строку випробування буде встановлено невідповідність його роботі, на яку його прийнято.

Висновок про невідповідність працівника займаній посаді має бути обґрунтованим і документально підтвердженим. Тобто для висновку про невідповідність займаній посаді повинні бути достатні очевидні (фактичні) підстави, на основі яких можна пересвідчитися у тому, наскільки обґрунтованими є висновки суб`єкта призначення, оскільки, використовуючи дискреційні повноваження, останній зобов`язаний повно і правильно оцінювати обставини, наявні факти та правильно застосовувати до встановлених фактів чинні правові норми.

Наведене свідчить, що фактичні підстави невідповідності позивача займаній посаді у попередженні про звільнення не були зазначені, лише повідомлено про встановлення невідповідності займаній посаді у межах визначених повноважень. Водночас не зазначено ким саме та яким чином встановлено невідповідність позивача займаній посаді, і в чому вона полягає.

При цьому ні доповідна записка т.в.о. керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області від 14 червня 2023 року, ні попередження про наступне звільнення від 14 червня 2023 року, не містять конкретних підстав у чому саме полягало невиконання позивачем завдань, що встановлювалися на випробувальний термін.

Верховний Суд неодноразово викладав правову позицію, яка полягає у тому, що випробувальний строк власне і надається для того, щоб особа проявила себе на новопризначеній посаді в усіх аспектах як кваліфікований і відповідальний працівник. Те, наскільки добре державний службовець справляється зі своїми обов`язками, оцінює насамперед суб`єкт призначення. Водночас для висновку про невідповідність займаній посаді повинні бути достатні очевидні (фактичні) підстави, на основі яких можна пересвідчитися у тому, наскільки обґрунтованими є висновки суб`єкта призначення.

Оскільки саме до повноважень суб`єкта призначення належить визначення того, чи відповідає працівник займаній посаді, то будь-який факт помилки з його боку може відігравати істотне значення під час прийняття остаточного рішення в контексті оцінки результатів випробування. У таких випадках суд надає оцінку обґрунтованості такого рішення, а не його доцільності.

Відповідач не здійснював фіксування факту з якими саме посадовими обов`язками позивач не впорався або до яких саме завдань, затверджених на період випробувального строку, неналежним чином поставився, у зв`язку з чим відповідач в подальшому дійшов висновку про недостатність кваліфікації позивача, що зумовило звільнення його з посади за невідповідність зайнятій посаді під час випробувального строку.

Отже, відповідачем не підтверджено належним чином факту невідповідності позивача займаній посаді.

В силу частини другої статті 28 КЗпП України у разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

За такого правового врегулювання та обставин справи відповідачем не було належним чином попереджено позивача за три дні до звільнення, що свідчить про недотримання відповідачем вимог частини другої статті 28 КЗпП України, яке полягло у належному попередженні позивача про звільнення у зв`язку із встановленням роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі.

Автор: Тарас Лученко

