КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

КАС ВС 14 апреля 2026 года по делу № 480/7129/23 согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций, которые восстановили лейтенанта БЭБ Украины в должности и на службе в БЭБ Украины старшим детективом Отдела детективов по защите экономики в сфере оборота подакцизных товаров Подразделения детективов (на правах самостоятельного управления) ТУ БЭБ в Волынской области.

Спорные правоотношения, сложившиеся в этом деле, возникли по поводу увольнения истца со службы в органах БЭБ по подпункту 11 пункта 72 Положения № 1333, то есть в связи с установлением несоответствия занимаемой должности во время испытательного срока.

В рассматриваемом деле приказом ТУ БЭБ в Волынской области от 13 марта 2023 года № 17-к/дск гражданин принят на службу и назначен на должность в БЭБ Украины с испытательным сроком три месяца.

В дальнейшем, в соответствии с приказами ТУ БЭБ в Волынской области от 20 марта 2023 года № 20-к/дск и от 12 июня 2023 года № 45-к/дск, истец был переведен на другую должность с сохранением установленного испытательного срока.

При этом 14 марта 2023 года врио руководителя ТУ БЭБ в Волынской области утверждены задачи на испытательный срок старшего детектива ТУ БЭБ в Волынской области гражданина в период с 14 марта 2023 года по 14 июня 2023 года, согласно которым до сведения гражданина была доведена необходимость:

Ознакомления с материалами уголовных производств, отнесенных к подследственности БЭБ, поступивших из других органов досудебного расследования по подследственности; Осуществления досудебного расследования уголовных производств. Подготовки и составления процессуальных документов; Осуществления официальной переписки, подготовки ответов на обращения граждан, запросов и обращений народных депутатов Украины, запросов на информацию, касающихся досудового расследования уголовных производств; Применения законодательства в работе Территориального управления БЭБ в Волынской области при исполнении функциональных обязанностей.

Из обжалуемого указа об увольнении истца с занимаемой должности следует, что основанием для его издания послужили докладная записка врио руководителя Подразделения детективов ТУ БЭБ в Волынской области от 14 июня 2023 года и предупреждение о предстоящем увольнении от 14 июня 2023 года.

Судами предыдущих инстанций установлено и материалами дела подтверждено, что 14 июня 2023 года врио руководителя Подразделения детективов ТУ БЭБ в Волынской области составлена докладная записка, в которой сообщено руководителю ТУ БЭБ в Волынской области, что старший детектив не выполнил задачи, устанавливавшиеся на испытательный срок. Также сообщено, что истец зарекомендовал себя исключительно с отрицательной стороны и, как следствие, качество досудебного расследования по уголовным делам, которые расследовались гражданином, является крайне низким и неэффективным, а само расследование осуществлялось с грубым нарушением Уголовного процессуального законодательства, о чем изложено в отдельной докладной записке от 14 июня 2023 года. В связи с этим гражданин отстранен от расследования всех уголовных производств, находившихся в его распоряжении.

В предупреждении о предстоящем увольнении от 14 июня 2023 года указано, что по результатам профессиональной деятельности истца на занимаемой должности установлен недостаточный профессиональный уровень для выполнения должностных обязанностей.

Из анализа статьи 19 Закона № 1150-IX следует, что в органах БЭБ может работать три категории работников, к которым применяется отдельное законодательство:

государственные служащие — Закон Украины «О государственной службе» и в части, не урегулированной указанным Законом, — предписания КЗоТ Украины;

лица, заключившие трудовой договор с БЭБ — КЗоТ Украины;

лица, являющиеся гласными и негласными штатными работниками из числа лиц, имеющих специальные звания — Закон № 1150-IX, Положение № 1333, а в части неурегулированности указанными нормативно-правовыми актами — КЗоТ Украины.

Испытательный срок устанавливается законом для лица независимо от срока пребывания в должности и независимо от перевода с одной должности на другую.

При этом в срок испытания не засчитываются дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины, в связи с чем испытательный срок продлевается на соответствующее количество дней, в течение которых он фактически не выполнял должностные обязанности.

Стоит отметить, что увольнение работника во время срока испытания нельзя признать производящимся по инициативе собственника или уполномоченного им органа, поскольку работник при приеме на работу, давая согласие на испытание, фактически дает согласие и на возможность увольнения, если в течение срока испытания будет установлено несоответствие его работе, на которую он принят.

Вывод о несоответствии работника занимаемой должности должен быть обоснованным и документально подтвержденным. То есть для вывода о несоответствии занимаемой должности должны быть достаточные очевидные (фактические) основания, на основе которых можно убедиться в том, насколько обоснованными являются выводы субъекта назначения, поскольку, используя дискреционные полномочия, последний обязан полно и правильно оценивать обстоятельства, имеющиеся факты и правильно применять к установленным фактам действующие правовые нормы.

Приведенное свидетельствует о том, что фактические основания несоответствия истца занимаемой должности в предупреждении об увольнении не были указаны, лишь сообщено об установлении несоответствия занимаемой должности в пределах определенных полномочий. В то же время не указано, кем именно и каким образом установлено несоответствие истца занимаемой должности, и в чем оно заключается.

При этом ни докладная записка врио руководителя Подразделения детективов Территориального управления БЭБ в Волынской области от 14 июня 2023 года, ни предупреждение о предстоящем увольнении от 14 июня 2023 года не содержат конкретных оснований, в чем именно заключалось невыполнение истцом задач, устанавливавшихся на испытательный срок.

Верховный Суд неоднократно излагал правовую позицию, которая заключается в том, что испытательный срок собственно и предоставляется для того, чтобы лицо проявило себя на вновь назначенной должности во всех аспектах как квалифицированный и ответственный работник. То, насколько хорошо государственный служащий справляется со своими обязанностями, оценивает прежде всего субъект назначения. В то же время для вывода о несоответствии занимаемой должности должны быть достаточные очевидные (фактические) основания, на основе которых можно убедиться в том, насколько обоснованными являются выводы субъекта назначения.

Поскольку именно к полномочиям субъекта назначения относится определение того, соответствует ли работник занимаемой должности, то любой факт ошибки с его стороны может играть существенное значение при принятии окончательного решения в контексте оценки результатов испытания. В таких случаях суд дает оценку обоснованности такого решения, а не его целесообразности.

Ответчик не осуществлял фиксирование факта, с какими именно должностными обязанностями истец не справился или к каким именно задачам, утвержденным на период испытательного срока, отнесся ненадлежащим образом, в связи с чем ответчик в дальнейшем пришел к выводу о недостаточности квалификации истца, что обусловило увольнение его с должности за несоответствие занимаемой должности во время испытательного срока.

Следовательно, ответчиком не подтвержден надлежащим образом факт несоответствия истца занимаемой должности.

В силу части второй статьи 28 КЗоТ Украины в случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня. Расторжение трудового договора по этим основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения.

При таком правовом регулировании и обстоятельствах дела ответчиком не был надлежащим образом предупрежден истец за три дня до увольнения, что свидетельствует о несоблюдении ответчиком требований части второй статьи 28 КЗоТ Украины, которое заключалось в надлежащем предупреждении истца об увольнении в связи с установлением работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе.

Автор: Тарас Лученко.

