Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

14:00, 30 квітня 2026
Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.
Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань
Психологічне здоров'я бійця є таким самим стратегічним ресурсом, як і озброєння. В умовах тривалої високої інтенсивності бойових дій питання фахової реабілітації та підтримки виходить на перший план. Нова законодавча ініціатива покликана захистити військових психологів від бюрократії та невластивих функцій, зосередивши їхню увагу виключно на ментальному стані особового складу.

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську, запровадивши чітку вертикаль управління військовими психологами.

Основна зміна передбачена законопроєктом № 15208 полягає у введенні подвійного підпорядкування. Військові психологи та заступники командирів з морально-психологічного забезпечення підпорядковуватимуться командиру військової частини за службовими питаннями, однак з питань професійної діяльності — функціональній вертикалі Міністерству Оборони, зокрема Управлінню психологічного забезпечення.

Необхідність таких змін пояснюють наявними проблемами у практиці застосування психологів. Через неузгодженість нормативної бази їх нерідко залучають до невластивих завдань — нарядів, бойових виходів чи інших функцій, що фактично зменшує можливості для проведення психологічної діагностики, профілактики та відновлення військовослужбовців.

Очікується, що створення окремої професійної вертикалі підвищить незалежність висновків військових психологів, а командири частин будуть зобов’язані враховувати їхні рекомендації під час ухвалення рішень.

Водночас подвійне підпорядкування може створити конфлікти управління між лінійною та функціональною вертикалями, а також ускладнити оперативне погодження рішень у бойових умовах.

ЗСУ військові міноборони

