Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

14:00, 30 апреля 2026
Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.
Психологическое здоровье бойца является таким же стратегическим ресурсом, как и вооружение. В условиях длительной высокой интенсивности боевых действий вопросы профессиональной реабилитации и поддержки выходят на первый план. Новая законодательная инициатива призвана защитить военных психологов от бюрократии и несвойственных функций, сосредоточив их внимание исключительно на ментальном состоянии личного состава.

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии, введя четкую вертикаль управления военными психологами.

Основное изменение, предусмотренное законопроектом № 15208, заключается во введении двойного подчинения. Военные психологи и заместители командиров по морально-психологическому обеспечению будут подчиняться командиру воинской части по служебным вопросам, однако по вопросам профессиональной деятельности — функциональной вертикали Министерству Обороны, в частности Управлению психологического обеспечения.

Необходимость таких изменений объясняют существующими проблемами в практике применения психологов. Из-за несогласованности нормативной базы их нередко привлекают к несвойственным задачам — нарядам, боевым выходам или другим функциям, что фактически уменьшает возможности для проведения психологической диагностики, профилактики и восстановления военнослужащих.

Ожидается, что создание отдельной профессиональной вертикали повысит независимость заключений военных психологов, а командиры частей будут обязаны учитывать их рекомендации при принятии решений.

В то же время двойное подчинение может создать конфликты управления между линейной и функциональной вертикалями, а также осложнить оперативное согласование решений в боевых условиях.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

