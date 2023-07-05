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Руслана Мельника та Андрія Пасічника запропоновано включити до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

16:54, 5 липня 2023
Членів ВККСУ Руслана Мельника та Андрія Пасічника запроновано включити до Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.
Руслана Мельника та Андрія Пасічника запропоновано включити до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
Фото: vkksu.gov.ua
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5 липня 2023 року на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання про внесення пропозиції Вищій раді правосуддя щодо включення членів ВККСУ до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя. Про це повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

За результатами засідання Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила внести пропозицію Вищій раді правосуддя включити членів ВККСУ Руслана Мельника та Андрія Пасічника до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Нагадаємо, що Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя є колегіальним органом, який діє при Вищій раді правосуддя. До її складу входять: два члени ВРП, які не є суддями чи суддями у відставці; два члени ВККСУ, які не є суддями чи суддями у відставці; два члени Ради суддів України та три судді Верховного Суду.

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