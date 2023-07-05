Руслана Мельника и Андрея Пасечника предложено включить в состав Комиссии по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия

Членов ВККСУ Руслана Мельника и Андрея Пасечника предложено включить в Комиссию по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия.

Фото: vkksu.gov.ua

5 июля 2023 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о внесении предложения Высшему совету правосудия по включению членов ВККСУ в состав Комиссии по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия. Об этом сообщает Высшая квалификационная комиссия судей Украины.



По результатам заседания Высшая квалификационная комиссия судей Украины решила внести предложение Высшему совету правосудия включить членов ВККСУ Руслана Мельника и Андрея Пасечника в состав Комиссии по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия.



Напомним, что Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия является коллегиальным органом, действующим при Высшем совете правосудия. В ее состав входят: два члена ВСП, которые не являются судьями или судьями в отставке; два члена ВККСУ, не являющиеся судьями или судьями в отставке; два члена Совета судей Украины и три судьи Верховного Суда.

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