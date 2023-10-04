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  1. Суд інфо

Для судів придбають 511 генераторів: ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами та ДСА

10:39, 4 жовтня 2023
Також буде збільшено кошторисні призначення Київського апеляційного суду для забезпечення суду серверним обладнанням.
Для судів придбають 511 генераторів: ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами та ДСА
Джерело фото: ЗМІ
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Вища рада правосуддя під час засідання 3 жовтня погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами та Державною судовою адміністрацією України. Рішення прийнято за результатом розгляду пропозицій ДСА.

Як розповіли у ВРП, перерозподіл видатків державного бюджету для судів, ДСА України та її територіальних управлінь запропоновано здійснити для закупівлі альтернативних джерел енергопостачання (511 одиниць) для забезпечення безперебійної роботи судів і виконання ними вимог законодавства стосовно проведення судових засідань, створення й забезпечення відповідних умов для осіб, які звертаються до суду, проведення робіт та придбання відповідного обладнання для підготовки приміщень судів до опалювального періоду 2023–2024 років та проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт у приміщеннях судів, у тому числі пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації на території України.

Також буде збільшено кошторисні призначення Київського апеляційного суду для забезпечення суду серверним обладнанням. Закупівля і встановлення обладнання для модернізації комплексної інформаційної системи суду дасть змогу вирішити низку завдань у процесі налагодження інтеграції АСЕД «Апеляція» (Автоматизована система електронного документообігу «Апеляція») з модулями ЄСІТС.

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