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Як правильно звільнитися директору за власним бажанням: роз’яснення

11:51, 4 жовтня 2023
Призначення та звільнення керівника відбувається на підставі прийнятого рішення загальних зборів учасників юридичної особи.
Як правильно звільнитися директору за власним бажанням: роз’яснення
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, як правильно звільнитися директору за власним бажанням. 

Так, згідно зі ст. 65 ГКУ управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна й участі в управлінні трудового колективу.

В установчому документі юридичної особи визначають повноваження загальних зборів учасників юридичної особи, у тому числі щодо призначення та звільнення керівника, а також порядок прийняття відповідних рішень.

Призначення та звільнення керівника відбувається на підставі прийнятого рішення загальних зборів учасників юридичної особи.

Однією з підстав припинення трудового договору є розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП).

Згідно з нормами Кодексу законів про працю України право директора на звільнення за власним бажанням він може реалізувати за умови подання/надіслання за два тижні до дати звільнення відповідної заяви про звільнення за власним бажанням, письмового повідомлення усіх учасників Товариства про його наміри щодо звільнення з посади та скликання загальних зборів учасників Товариства, на яких і має бути вирішене питання щодо його звільнення.

На директора, який ініціює питання про проведення загальних зборів учасників Товариства, покладено обов’язок щодо належного повідомлення всіх учасників Товариства про скликання і проведення загальних зборів учасників у порядку, який передбачено нормами чинного законодавства і Статутом Товариства.

Тож за умови дотримання директором вказаного порядку та вчинення ним відповідних дій учасники товариства зобов’язані розглянути відповідну заяву директора і прийняти рішення щодо його звільнення.

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