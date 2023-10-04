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  1. В Україні

В Україні медики вперше провели спліт-трансплантацію печінки

11:33, 4 жовтня 2023
Один орган розділили і пересадили двом пацієнтам.
В Україні медики вперше провели спліт-трансплантацію печінки
Зображення: freepik.com
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Вперше в історії трансплантації в Україні було проведено спліт-трансплантацію печінки. Один орган розділили і пересадили двом пацієнтам. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

15-річний хлопчик у Львові став донором для 3 дітей і 2 дорослих. Серце пересадили 11-річній дитині, нирки – двом пацієнтам 12 та 18 років. І вперше в історії трансплантації в Україні було проведено спліт-трансплантацію печінки. Одна доля органу була пересаджена однорічній дитині. Другу частину розділеної печінки медики пересадили 20-річному юнаку.

Усіх реципієнтів було підібрано через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

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