В Україні медики вперше провели спліт-трансплантацію печінки

Один орган розділили і пересадили двом пацієнтам.

Зображення: freepik.com

Вперше в історії трансплантації в Україні було проведено спліт-трансплантацію печінки. Один орган розділили і пересадили двом пацієнтам. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

15-річний хлопчик у Львові став донором для 3 дітей і 2 дорослих. Серце пересадили 11-річній дитині, нирки – двом пацієнтам 12 та 18 років. І вперше в історії трансплантації в Україні було проведено спліт-трансплантацію печінки. Одна доля органу була пересаджена однорічній дитині. Другу частину розділеної печінки медики пересадили 20-річному юнаку.

Усіх реципієнтів було підібрано через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.