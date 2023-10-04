$30 000 за закриття кримінального провадження: прокурора Фастівської окружної прокуратури викрито «на гарячому»

За даними слідства, він вимагав від підприємця 30 тисяч доларів.

Фото: gp.gov.ua

Прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області викрили на отриманні неправомірної вигоди. Його затримали. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, він вимагав та одержав двома траншами від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду 30 000 доларів за закриття кримінального провадження.

«3 жовтня 2023 року його було затримано під час одержання 15 000 доларів. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі.

Окрім того, працівник прокуратури, висунув вимогу передати йому ще 15 000 доларів за закриття іншого кримінального провадження» — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого.

Йому готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Фото: gp.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.