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  1. В Україні

$30 000 за закриття кримінального провадження: прокурора Фастівської окружної прокуратури викрито «на гарячому»

10:15, 4 жовтня 2023
За даними слідства, він вимагав від підприємця 30 тисяч доларів.
$30 000 за закриття кримінального провадження: прокурора Фастівської окружної прокуратури викрито «на гарячому»
Фото: gp.gov.ua
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Прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області викрили на отриманні неправомірної вигоди. Його затримали. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, він вимагав та одержав двома траншами від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду 30 000 доларів за закриття кримінального провадження.

«3 жовтня 2023 року його було затримано під час одержання 15 000 доларів. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі.

Окрім того, працівник прокуратури, висунув вимогу передати йому ще 15 000 доларів за закриття іншого кримінального провадження» — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого.

Йому готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Фото: gp.gov.ua

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