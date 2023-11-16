Татарбунарський райсуд Одеської області припинив здійснювати розгляд справ та матеріалів

Татарбунарський районний суд Одеської області припинив здійснювати розгляд справ та матеріалів. Про це повідомляє пресслужба судової установи.
Так, рішенням Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2023 року № 911/0/15-23 судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубову Олександру Сергійовичу достроково закінчено відрядження до Татарбунарського районного суду Одеської області з 15 листопада 2023 року.
Татарбунарський райсуд Одеської області з 15 листопада 2023 року припинив здійснювати розгляд справ та матеріалів в зв’язку із відрахуванням зі штату суду єдиного діючого судді.
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