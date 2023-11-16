Татарбунарский райсуд Одесской области перестал осуществлять рассмотрение дел и материалов

Суд с 15 ноября 2023 года прекратил осуществлять рассмотрение дел и материалов в связи с отчислением из штата суда единственного действующего судьи.

Татарбунарский районный суд Одесской области прекратил рассматривать дела и материалы. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, решением Высшего совета правосудия от 26 сентября 2023 № 911/0/15-23 судьи Херсонского городского суда Херсонской области Зубову Александру Сергеевичу досрочно закончена командировка в Татарбунарский районный суд Одесской области с 15 ноября 2023 года.

Татарбунарский райсуд Одесской области с 15 ноября 2023 года прекратил осуществлять рассмотрение дел и материалов в связи с отчислением из штата суда единственного действующего судьи.

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