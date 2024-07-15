За шість місяців Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 134 суддів

15:28, 15 липня 2024
За особливими обставинами ВРП звільнено 15 суддів.
Протягом січня – червня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 134 суддів.
Як повідомили у ВРП, за загальними обставинами звільнено 119 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 113 суддів, з яких:
- 67 суддів місцевих судів;
- 24 судді апеляційних судів;
- 1 суддя Верховного Суду;
- 1 суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду;
- 1 суддя Верховного Суду України;
- 7 суддів Вищого адміністративного суду України;
- 3 судді Вищого господарського суду України;
- 9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 6 суддів місцевих судів.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 15 суддів, а саме:
- за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 12;
- на підставі підпункту 4 пункту 16 (1) розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 3.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.