За шість місяців Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 134 суддів

За особливими обставинами ВРП звільнено 15 суддів.

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Протягом січня – червня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 134 суддів.

Як повідомили у ВРП, за загальними обставинами звільнено 119 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 113 суддів, з яких:

67 суддів місцевих судів;

24 судді апеляційних судів;

1 суддя Верховного Суду;

1 суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду;

1 суддя Верховного Суду України;

7 суддів Вищого адміністративного суду України;

3 судді Вищого господарського суду України;

9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 6 суддів місцевих судів.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 15 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 12;

на підставі підпункту 4 пункту 16 (1) розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 3.

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