За шесть месяцев Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей

По особым обстоятельствам ВСП уволено 15 судей.

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В течение января – июня 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей.

Как сообщили в ВСП, по общим обстоятельствам уволено 119 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 113 судей, из которых:

67 судей местных судов;

24 судьи апелляционных судов;

1 судья Верховного Суда;

1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;

1 судья Верховного Суда Украины;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволено 6 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 15 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного уступка – 12;

на основании подпункта 4 пункта 16(1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 3.

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