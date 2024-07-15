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За шесть месяцев Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей

15:28, 15 июля 2024
По особым обстоятельствам ВСП уволено 15 судей.
За шесть месяцев Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей
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В течение января – июня 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей.

Как сообщили в ВСП, по общим обстоятельствам уволено 119 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 113 судей, из которых:

  • 67 судей местных судов;
  • 24 судьи апелляционных судов;
  • 1 судья Верховного Суда;
  • 1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;
  • 1 судья Верховного Суда Украины;
  • 7 судей Высшего административного суда Украины;
  • 3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
  • 9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволено 6 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 15 судей, а именно:

  • за совершение существенного дисциплинарного уступка – 12;
  • на основании подпункта 4 пункта 16(1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 3.

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