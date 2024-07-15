За шесть месяцев Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей

15:28, 15 июля 2024
По особым обстоятельствам ВСП уволено 15 судей.
В течение января – июня 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 134 судей.
Как сообщили в ВСП, по общим обстоятельствам уволено 119 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 113 судей, из которых:
- 67 судей местных судов;
- 24 судьи апелляционных судов;
- 1 судья Верховного Суда;
- 1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;
- 1 судья Верховного Суда Украины;
- 7 судей Высшего административного суда Украины;
- 3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
- 9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволено 6 судей местных судов.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 15 судей, а именно:
- за совершение существенного дисциплинарного уступка – 12;
- на основании подпункта 4 пункта 16(1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 3.
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