ВККС оприлюднила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду

17:23, 15 серпня 2025
До третього етапу допустили тих кандидатів, які у тестуванні загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду і набрали прохідний бал – 751.
Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня ухвалила рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду, складеного 11, 12 та 13 серпня у межах кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

До третього етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей допущено кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого господарського суду, що успішно склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду і набрали прохідний бал – 751.

Комісією встановлено, що кандидати на посаду судді місцевого господарського суду та судді, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого господарського суду, що успішно пройшли другий етап кваліфікаційного іспиту (набрали 75 і більше відсотків від максимально можливого бала), але не набрали прохідного бала, можуть використати результати цього етапу кваліфікаційного іспиту під час участі у наступному доборі на посаду судді, оголошеному протягом двох років з дня затвердження результатів тестування, у порядку, визначеному окремим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Призначення тестування когнітивних здібностей та визначення графіку його проведення встановлюватиметься окремим рішенням Комісії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня внесла на розгляд Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення на посади суддів апеляційних господарських судів 55 переможців конкурсу на 58 посад суддів апеляційних господарських судів.

