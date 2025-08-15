ВККС опубликовала результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного хозяйственного суда

К третьему этапу допустили тех кандидатов, которые в тестировании общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного хозяйственного суда набрали проходной балл — 751.

Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа приняла решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного хозяйственного суда, проведенного 11, 12 и 13 августа в рамках квалификационного экзамена для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд.

К третьему этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущены кандидаты на должность судьи местного хозяйственного суда и судьи, изъявившие намерение быть переведенными в другой местный хозяйственный суд, которые успешно сдали тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного хозяйственного суда и набрали проходной балл — 751.

Комиссией установлено, что кандидаты на должность судьи местного хозяйственного суда и судьи, изъявившие намерение быть переведенными в другой местный хозяйственный суд, которые успешно прошли второй этап квалификационного экзамена (набрали 75 и более процентов от максимально возможного балла), но не набрали проходного балла, могут использовать результаты этого этапа квалификационного экзамена при участии в следующем отборе на должность судьи, объявленном в течение двух лет со дня утверждения результатов тестирования, в порядке, определенном отдельным решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Назначение тестирования когнитивных способностей и определение графика его проведения будут установлены отдельным решением Комиссии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа внесла на рассмотрение Высшего совета правосудия рекомендации о назначении на должности судей апелляционных хозяйственных судов 55 победителей конкурса на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

