Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на вересень

Національна школа суддів України оприлюднила для суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та Служби судової охорони дайджест освітніх заходів, які відбудуться у вересні.
Дайджест освітніх заходів містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, семінари-практикуми, дистанційні курси для суддів, дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів, підвищення рівня кваліфікації за стандартизованою програмою тощо.
