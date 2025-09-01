Практика судів
  1. Суд інфо

Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на вересень

15:32, 1 вересня 2025
Першим освітнім заходом у серпні буде вебінар на тему: «Застосування міжнародних трудових стандартів у судовій практиці в Україні».
Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на вересень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна школа суддів України оприлюднила для суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та Служби судової охорони дайджест освітніх заходів, які відбудуться у вересні.

Дайджест освітніх заходів містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, семінари-практикуми, дистанційні курси для суддів, дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів, підвищення рівня кваліфікації за стандартизованою програмою тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя НШС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

На підпис Президенту спрямували два закони, кожен з яких доповнює закон про публічні електронні реєстри пунктом 4 стосовно закриття інформації про оборонні підприємства, але у кожному з цих законів він має різний зміст.

Експерти навчатимуть членів ВККС як правильно мотивувати свої рішення

Також експерти проаналізують рішення ВККС та нададуть необхідні рекомендації.

Відстрочку не матимуть студенти, які вийшли за межі програми – у Раді зареєстрували законопроект

До Ради внесений альтернативний урядовому законопроект щодо змін у правилах відстрочки для учнів коледжів, студентів та викладачів.

Верховний Суд пояснив, що є належним доказом нестачі товару, виявленої магазином роздрібної торгівлі

Надані ФОП звіти про нестачу товару, виявлену в ході інвентаризації у магазині, є належними й допустимими доказами.

Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Денис Маслов повідомив, що Кабмін нарешті ухвалив постанови про застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду