Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на вересень

Першим освітнім заходом у серпні буде вебінар на тему: «Застосування міжнародних трудових стандартів у судовій практиці в Україні».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна школа суддів України оприлюднила для суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та Служби судової охорони дайджест освітніх заходів, які відбудуться у вересні.

Дайджест освітніх заходів містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, семінари-практикуми, дистанційні курси для суддів, дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів, підвищення рівня кваліфікації за стандартизованою програмою тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.