Апеляційна палата ВАКС попередила про замовну кампанію проти суду

15:58, 4 вересня 2025
ВАКС заявив про фейки та маніпуляції щодо суддів у мережі.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду виступила із заявою щодо поширення в інтернеті недостовірної інформації про суддів, зокрема Апеляційної палати, яка містить маніпуляції та спотворення фактів.

У заяві зазначається, що подібні матеріали спрямовані на завдання шкоди репутації суду та підрив авторитету судової влади в цілому. ВАКС розцінює ці дії як частину спланованих зусиль із підриву незалежності судової інституції, про що суд планує надати додаткові роз’яснення.

Автори та ресурси, які поширюють таку інформацію, не звертаються до суду за офіційними коментарями чи уточненнями. Як вважають у ВАКС, це свідчить про те, що їхньою метою є не встановлення істини чи висвітлення суспільно значущих питань, а створення негативного інформаційного фону та атмосфери ворожнечі навколо суду та його суддів.

Вищий антикорупційний суд закликав представників медіа та громадськість утримуватися від поширення неперевірених і недостовірних відомостей, які можуть використовуватися як інструмент тиску на суд. Громадян також закликали критично оцінювати інформацію та звертатися за роз’ясненнями до офіційних джерел.

ВАКС наголосив, що прозорість і відкритість судових процесів є ключовими для забезпечення довіри до судової системи. Суд залишається відкритим до співпраці та готовий надавати вичерпні коментарі щодо своєї діяльності в межах закону.

«Замовні кампанії зі спробами дискредитації судової установи були, є і будуть безуспішними, адже судді ВАКС в тому числі Апеляційної палати ВАКС, непохитно здійснюють свою місію - забезпечення справедливого судочинства в інтересах суспільства та держави на засадах верховенства права», – зазначили у ВАКС.

