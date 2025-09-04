Апелляционная палата ВАКС предупредила о заказной кампании против суда

ВАКС заявил о фейках и манипуляциях в отношении судей в сети.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда выступила с заявлением о распространении в интернете недостоверной информации о судьях, в частности Апелляционной палаты, которая содержит манипуляции и искажения фактов.

В заявлении отмечается, что подобные материалы направлены на нанесение ущерба репутации суда и подрыв авторитета судебной власти в целом. ВАКС расценивает эти действия как часть спланированных усилий по подрыву независимости судебной институции, о чем суд планирует предоставить дополнительные разъяснения.

Авторы и ресурсы, которые распространяют такую информацию, не обращаются в суд за официальными комментариями или уточнениями. Как считают в ВАКС, это свидетельствует о том, что их целью является не установление истины или освещение общественно значимых вопросов, а создание негативного информационного фона и атмосферы вражды вокруг суда и его судей.

Высший антикоррупционный суд призвал представителей СМИ и общественность воздерживаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений, которые могут использоваться как инструмент давления на суд. Граждан также призвали критически оценивать информацию и обращаться за разъяснениями к официальным источникам.

ВАКС подчеркнул, что прозрачность и открытость судебных процессов являются ключевыми для обеспечения доверия к судебной системе. Суд остается открытым для сотрудничества и готов предоставлять исчерпывающие комментарии о своей деятельности в рамках закона.

«Заказные кампании с попытками дискредитации судебного учреждения были, есть и будут безуспешными, ведь судьи ВАКС, в том числе Апелляционной палаты ВАКС, непоколебимо осуществляют свою миссию - обеспечение справедливого судопроизводства в интересах общества и государства на принципах верховенства права», - отметили в ВАКС.

