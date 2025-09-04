Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Апелляционная палата ВАКС предупредила о заказной кампании против суда

15:58, 4 сентября 2025
ВАКС заявил о фейках и манипуляциях в отношении судей в сети.
Апелляционная палата ВАКС предупредила о заказной кампании против суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда выступила с заявлением о распространении в интернете недостоверной информации о судьях, в частности Апелляционной палаты, которая содержит манипуляции и искажения фактов.

В заявлении отмечается, что подобные материалы направлены на нанесение ущерба репутации суда и подрыв авторитета судебной власти в целом. ВАКС расценивает эти действия как часть спланированных усилий по подрыву независимости судебной институции, о чем суд планирует предоставить дополнительные разъяснения.

Авторы и ресурсы, которые распространяют такую информацию, не обращаются в суд за официальными комментариями или уточнениями. Как считают в ВАКС, это свидетельствует о том, что их целью является не установление истины или освещение общественно значимых вопросов, а создание негативного информационного фона и атмосферы вражды вокруг суда и его судей.

Высший антикоррупционный суд призвал представителей СМИ и общественность воздерживаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений, которые могут использоваться как инструмент давления на суд. Граждан также призвали критически оценивать информацию и обращаться за разъяснениями к официальным источникам.

ВАКС подчеркнул, что прозрачность и открытость судебных процессов являются ключевыми для обеспечения доверия к судебной системе. Суд остается открытым для сотрудничества и готов предоставлять исчерпывающие комментарии о своей деятельности в рамках закона.

«Заказные кампании с попытками дискредитации судебного учреждения были, есть и будут безуспешными, ведь судьи ВАКС, в том числе Апелляционной палаты ВАКС, непоколебимо осуществляют свою миссию - обеспечение справедливого судопроизводства в интересах общества и государства на принципах верховенства права», - отметили в ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді