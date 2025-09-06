Обрано голову Верховинського районного суду Івано-Франківської області

Головою Верховинського районного суду Івано-Франківської області обрано Андрія Бучинського. Про це повідомляє пресслужба суду.
Відповідне рішення прийняли збори суддів шляхом таємного голосування.
Голову суду обрано на трирічний термін згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
