Обрано голову Верховинського районного суду Івано-Франківської області

Фото: Верховинський райсуд Івано-Франківської області

Головою Верховинського районного суду Івано-Франківської області обрано Андрія Бучинського. Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідне рішення прийняли збори суддів шляхом таємного голосування.

Голову суду обрано на трирічний термін згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

