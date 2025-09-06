Избран председатель Верховинского районного суда Ивано-Франковской области

Суд возглавил Андрей Бучинский.

Председателем Верховинского районного суда Ивано-Франковской области избран Андрей Бучинский. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Соответствующее решение приняло собрание судей путем тайного голосования.

Председатель суда избран на трехлетний срок согласно требованиям Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

