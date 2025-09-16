Практика судів
Суддя Верховного Суду Євгенія Усенко подала у відставку

12:06, 16 вересня 2025
Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного Суду Євгенію Усенко у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Євгенії Усенко з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданою нею заявою про відставку.

Євгенія Усенко здобула освіту в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), закінчивши його в 1985 році за спеціальністю «Правознавство». Свою професійну діяльність вона розпочала ще в 1979 році як інспектор з призначення пенсій у відділі соціального забезпечення. У 1985–1987 роках працювала державним нотаріусом у Десятій Київській державній нотаріальній конторі.

З 1987 по 1990 рік Усенко була стажистом і народним суддею Ленінського районного народного суду м. Києва. У 1990 році її обрали членом колегії Президії Київської міської колегії адвокатів, а з 1993 по 1995 рік вона обіймала посаду судді Київського міського суду. Пізніше Усенко працювала головним юристом і начальником юридичного відділу АКБ «Росток Банк».

У 1998 році Євгенія Усенко стала суддею Вищого арбітражного суду України (згодом перейменованого на Вищий господарський суд України), а в 2006 році перейшла до Вищого адміністративного суду України. У травні 2019 року Указом Президента України її призначено суддею Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді. У червні 2023 року збори суддів Касаційного адміністративного суду обрали її до складу Великої Палати Верховного Суду.

Євгенія Усенко має почесне звання «Заслужений юрист України».

