ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президенту України Володимиру Зеленському про призначення Олени Невмержицької на посаду судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Нагадаємо, що ВРП внесе подання Зеленському про призначення чотирьох суддів.

Також повідомлялося, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

