ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Коростенский горрайонный суд Житомирской области

12:21, 18 сентября 2025
Представление о назначении будет внесено в отношении Елены Невмержицкой.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Коростенский горрайонный суд Житомирской области
Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Елены Невмержицкой на должность судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

Напомним, что ВСП внесет представление Зеленскому о назначении четырех судей.

Также сообщалось, что Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды.

