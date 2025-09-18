ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Коростенский горрайонный суд Житомирской области

Представление о назначении будет внесено в отношении Елены Невмержицкой.

Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Елены Невмержицкой на должность судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

Напомним, что ВСП внесет представление Зеленскому о назначении четырех судей.

Также сообщалось, что Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды.

