Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів — оприлюднили графік співбесід

15:18, 24 вересня 2025
На фінальній стадії конкурсу 10 кандидатів претендують на 5 вакантних посад дисциплінарних інспекторів.
29-30 вересня відбудуться співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів. Про це повідомила Конкурсна комісія.

Зазначається, що протягом двох днів відбудеться по 5 співбесід. Всі співбесіди транслюватимуться онлайн на каналі ВРП.

Місце проведення: Готель «Холідей Інн», вулиця Велика Васильківська, 100, м. Київ

Графік проведення співбесід з кандидатами на посаду дисциплінарного інспектора:

29 вересня

9:30 – 10:30 Дудка Світлана Сергіївна

11:00 – 12:00 Золотар Михайло Михайлович

12:30 – 13:30 Крикливець Дмитро Євгенович

14:30 – 15:30 Лознян Олександр Сергійович

16:00 – 17:00 Мельник Світлана Борисівна

30 вересня

9:30 – 10:30 Мойсюк Євгеній Миколайович

11:00 – 12:00 Оболенцева Ірина Миколаївна

12:30 – 13:30 Ровкова Оксана Олександрівна

14:30 – 15:30 Фюдр Олена Станіславівна

16:00 – 17:00 Яриш Ольга Володимирівна

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя вирішила збільшити до п’яти осіб кількість вакантних посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, щодо яких оголошено конкурс рішенням Вищої ради правосуддя від 29 квітня «Про оголошення конкурсу на зайняття посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

