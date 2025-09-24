Практика судов
  1. Суд инфо

Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов — обнародован график собеседований

15:18, 24 сентября 2025
На финальной стадии конкурса 10 кандидатов претендуют на 5 вакантных должностей дисциплинарных инспекторов.
Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов — обнародован график собеседований
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29–30 сентября состоятся собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов. Об этом сообщила Конкурсная комиссия.

Отмечается, что в течение двух дней пройдет по 5 собеседований. Все собеседования будут транслироваться онлайн на канале ВСП.

Место проведения: отель «Holiday Inn», улица Большая Васильковская, 100, г. Киев.

График проведения собеседований с кандидатами на должность дисциплинарного инспектора:

29 сентября

09:30 – 10:30 Дудка Светлана Сергеевна

11:00 – 12:00 Золотарь Михаил Михайлович

12:30 – 13:30 Крикливец Дмитрий Евгеньевич

14:30 – 15:30 Лознян Александр Сергеевич

16:00 – 17:00 Мельник Светлана Борисовна

30 сентября

09:30 – 10:30 Мойсюк Евгений Николаевич

11:00 – 12:00 Оболенцева Ирина Николаевна

12:30 – 13:30 Ровкова Оксана Александровна

14:30 – 15:30 Фюдр Елена Станиславовна

16:00 – 17:00 Ярыш Ольга Владимировна

Напомним, ранее Высший совет правосудия решил увеличить до пяти человек количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, по которым объявлен конкурс решением Высшего совета правосудия от 29 апреля «Об объявлении конкурса на замещение должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дисциплинарная палата ВСП ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду