Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов — обнародован график собеседований

На финальной стадии конкурса 10 кандидатов претендуют на 5 вакантных должностей дисциплинарных инспекторов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29–30 сентября состоятся собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов. Об этом сообщила Конкурсная комиссия.

Отмечается, что в течение двух дней пройдет по 5 собеседований. Все собеседования будут транслироваться онлайн на канале ВСП.

Место проведения: отель «Holiday Inn», улица Большая Васильковская, 100, г. Киев.

График проведения собеседований с кандидатами на должность дисциплинарного инспектора:

29 сентября

09:30 – 10:30 Дудка Светлана Сергеевна

11:00 – 12:00 Золотарь Михаил Михайлович

12:30 – 13:30 Крикливец Дмитрий Евгеньевич

14:30 – 15:30 Лознян Александр Сергеевич

16:00 – 17:00 Мельник Светлана Борисовна

30 сентября

09:30 – 10:30 Мойсюк Евгений Николаевич

11:00 – 12:00 Оболенцева Ирина Николаевна

12:30 – 13:30 Ровкова Оксана Александровна

14:30 – 15:30 Фюдр Елена Станиславовна

16:00 – 17:00 Ярыш Ольга Владимировна

Напомним, ранее Высший совет правосудия решил увеличить до пяти человек количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, по которым объявлен конкурс решением Высшего совета правосудия от 29 апреля «Об объявлении конкурса на замещение должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.