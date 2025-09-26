ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання 24 суддів, які підтвердили відповідність займаній посаді

24 суддів, стосовно яких не завершено кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, визнано такими, що пройшли оцінювання та відповідають займаній посаді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що рішенням від 24 вересня припинено проведення кваліфікаційного оцінювання 24 суддів на відповідність займаній посаді.

Пунктом 20-2 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суддя, зазначений в абзаці першому пункту 20 цього розділу, який після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду в межах своєї спеціалізації підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, вважається таким, що пройшов оцінювання та підтвердив відповідність займаній посаді відповідно до пункту 20 цього розділу.

24 судді, стосовно яких не завершено кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, у межах процедури конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах, апеляційних господарських судах, Сумському та Житомирському апеляційних судах, тому є такими, що пройшли оцінювання та відповідають займаній посаді.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила список 14 переможців конкурсу на вакантні посади 14 суддів Житомирського апеляційного суду.

