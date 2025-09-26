Практика судов
ВККС прекратила квалификационное оценивание 24 судей, которые подтвердили соответствие занимаемой должности

10:50, 26 сентября 2025
24 судьи, в отношении которых не завершено квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, признаны такими, что прошли оценивание и соответствуют занимаемой должности.
ВККС прекратила квалификационное оценивание 24 судей, которые подтвердили соответствие занимаемой должности
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что решением от 24 сентября прекращено проведение квалификационного оценивания 24 судей на соответствие занимаемой должности.

Пунктом 20-2 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судебном строе и статусе судей» определено, что судья, указанный в абзаце первом пункта 20 этого раздела, который после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судебном строе и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедур судейской карьеры» по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса на должность судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда или судьи Верховного Суда в пределах своей специализации подтвердил способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, считается таким, что прошел оценивание и подтвердил соответствие занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 этого раздела.

24 судьи, в отношении которых не завершено квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, в рамках процедуры конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года, подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционных административных судах, апелляционных хозяйственных судах, Сумском и Житомирском апелляционных судах, поэтому являются такими, что прошли оценивание и соответствуют занимаемой должности.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей утвердила список 14 победителей конкурса на вакантные должности 14 судей Житомирского апелляционного суда.

