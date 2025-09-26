ВККС прекратила квалификационное оценивание 24 судей, которые подтвердили соответствие занимаемой должности

24 судьи, в отношении которых не завершено квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, признаны такими, что прошли оценивание и соответствуют занимаемой должности.

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что решением от 24 сентября прекращено проведение квалификационного оценивания 24 судей на соответствие занимаемой должности.

Пунктом 20-2 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судебном строе и статусе судей» определено, что судья, указанный в абзаце первом пункта 20 этого раздела, который после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судебном строе и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедур судейской карьеры» по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса на должность судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда или судьи Верховного Суда в пределах своей специализации подтвердил способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, считается таким, что прошел оценивание и подтвердил соответствие занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 этого раздела.

24 судьи, в отношении которых не завершено квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, в рамках процедуры конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года, подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционных административных судах, апелляционных хозяйственных судах, Сумском и Житомирском апелляционных судах, поэтому являются такими, что прошли оценивание и соответствуют занимаемой должности.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей утвердила список 14 победителей конкурса на вакантные должности 14 судей Житомирского апелляционного суда.

