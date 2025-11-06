ВККС рекомендує відрядити суддю до Заводського райсуду міста Кам'янського

ВККС вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про відрядження строком на рік судді Олени Здоровиці до Заводського районного суду міста Кам'янського.

Під час засідання Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянули питання про надання подання з рекомендацією щодо тимчасового відрядження судді до іншого суду того ж рівня та спеціалізації для здійснення правосуддя.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Олени Здоровиці до Заводського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області.

