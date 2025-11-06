ВККС рекомендует командировать судью в Заводской районный суд города Каменского

ВККС решила внести в ВСП представление с рекомендацией о командировке сроком на год судьи Елены Здоровицы в Заводской районный суд города Каменского.

Во время заседания Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрели вопрос о предоставлении представления с рекомендацией о временной командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Елены Здоровицы в Заводской районный суд города Каменского Днепропетровской области.

