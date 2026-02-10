ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання судді Дніпровського райсуду Києва Наталії Яровенко

Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Наталії Яровенко.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів 9 лютого у пленарному складі розглянуто питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Яровенко Наталії Олегівни на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами засідання Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Яровенко Наталії Олегівни.

