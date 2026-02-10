  1. Суд інфо

ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання судді Дніпровського райсуду Києва Наталії Яровенко

14:11, 10 лютого 2026
Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Наталії Яровенко.
ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання судді Дніпровського райсуду Києва Наталії Яровенко
Вищою кваліфікаційною комісією суддів 9 лютого у пленарному складі розглянуто питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Яровенко Наталії Олегівни на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами засідання Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Яровенко Наталії Олегівни.

Нагадаємо, ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

