ВККС прекратила квалификационное оценивание судьи Днепровского райсуда Киева Натальи Яровенко

14:11, 10 февраля 2026
Комиссия решила прекратить проведение квалификационного оценивания судьи Днепровского районного суда города Киева Натальи Яровенко.
ВККС прекратила квалификационное оценивание судьи Днепровского райсуда Киева Натальи Яровенко
Высшей квалификационной комиссией судей 9 февраля в пленарном составе был рассмотрен вопрос о прекращении проведения квалификационного оценивания судьи Днепровского районного суда города Киева Яровенко Натальи Олеговны на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания Комиссия решила прекратить проведение квалификационного оценивания судьи Днепровского районного суда города Киева Яровенко Натальи Олеговны.

