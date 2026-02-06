ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Желтоводский городской суд Днепропетровской области
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Желтоводский городской суд Днепропетровской области одного судьи.
Рассмотрение вопроса состоится 4 марта 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому приложить:
справку по установленной форме;
другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.
Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или направить почтой (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
электронный адрес: [email protected].
