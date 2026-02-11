  1. Суд інфо

Сумський окружний адміністративний суд відзначає 17 років роботи

21:42, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
13 суддів та 67 працівників апарату щодня забезпечують ефективне та справедливе розгляд справ.
Сумський окружний адміністративний суд відзначає 17 років роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 11 лютого, Сумський окружний адміністративний суд відзначає 17-ту річницю від початку своєї процесуальної діяльності.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними пресслужби, за цей час суд утвердив себе як авторитетний орган правосуддя, що стоїть на захисті прав і свобод громадян, сприяє утвердженню принципів верховенства права та забезпечує справедливе, незалежне й ефективне правосуддя.

Протягом цього періоду до суду надійшло понад 140 тисяч адміністративних справ і матеріалів, у результаті розгляду яких, у більшості випадків, було винесено рішення про задоволення позовних вимог.

Фактична чисельність працівників Сумського окружного адміністративного суду на сьогодні становить: 13 – суддів та 67 працівників апарату.

Перебуваючи на передовій війни, у місті, яке постійно знаходиться під масованими обстрілами ворога, суд не припиняє здійснювати правосуддя, стоїть на захисті прав та свобод громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]