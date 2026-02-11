Сумський окружний адміністративний суд відзначає 17 років роботи

13 суддів та 67 працівників апарату щодня забезпечують ефективне та справедливе розгляд справ.

У середу, 11 лютого, Сумський окружний адміністративний суд відзначає 17-ту річницю від початку своєї процесуальної діяльності.

За даними пресслужби, за цей час суд утвердив себе як авторитетний орган правосуддя, що стоїть на захисті прав і свобод громадян, сприяє утвердженню принципів верховенства права та забезпечує справедливе, незалежне й ефективне правосуддя.

Протягом цього періоду до суду надійшло понад 140 тисяч адміністративних справ і матеріалів, у результаті розгляду яких, у більшості випадків, було винесено рішення про задоволення позовних вимог.

Фактична чисельність працівників Сумського окружного адміністративного суду на сьогодні становить: 13 – суддів та 67 працівників апарату.

Перебуваючи на передовій війни, у місті, яке постійно знаходиться під масованими обстрілами ворога, суд не припиняє здійснювати правосуддя, стоїть на захисті прав та свобод громадян.

