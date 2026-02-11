  1. Суд инфо

Сумской окружной административный суд отмечает 17 лет работы

21:42, 11 февраля 2026
13 судей и 67 сотрудников аппарата ежедневно обеспечивают эффективное и справедливое рассмотрение дел.
Сумской окружной административный суд отмечает 17 лет работы
В среду, 11 февраля, Сумской окружной административный суд отмечает 17-ю годовщину со дня начала своей процессуальной деятельности.

По данным пресс-службы, за это время суд утвердился как авторитетный орган правосудия, стоящий на защите прав и свобод граждан, способствующий утверждению принципов верховенства права и обеспечивающий справедливое, независимое и эффективное правосудие.

В течение этого периода в суд поступило более 140 тысяч административных дел и материалов, в результате рассмотрения которых, в большинстве случаев, было вынесено решение об удовлетворении исковых требований.

Фактическая численность работников Сумского окружного административного суда на сегодня составляет: 13 – судей и 67 работников аппарата.

Находясь на передовой войны, в городе, который постоянно подвергается массированным обстрелам врага, суд не прекращает осуществлять правосудие, стоит на защите прав и свобод граждан.

суд Сумы

