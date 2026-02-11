  1. Суд інфо

Конкурс до Харківського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

20:30, 11 лютого 2026
ВККС зазначила, що 62 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Харківському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 10 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Гребенюк Вячеслав Валерійович - 722,8 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Дворнін Олег Станіславович - перерва

Єрмак Наталія Валентинівна - відкладено

Березовська Ірина Валеріївна - 696,1 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 62 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 7 кандидатами: 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

