Конкурс до Харківського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Харківському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 10 лютого Комісією ухвалено такі рішення:
Гребенюк Вячеслав Валерійович - 722,8 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Дворнін Олег Станіславович - перерва
Єрмак Наталія Валентинівна - відкладено
Березовська Ірина Валеріївна - 696,1 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
ВККС нагадала, що 62 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 7 кандидатами: 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.