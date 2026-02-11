Конкурс в Харьковский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 10 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Гребенюк Вячеслав Валерьевич — 722,8 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Дворнин Олег Станиславович — перерыв

Ермак Наталия Валентиновна — отложено

Березовская Ирина Валерьевна — 696,1 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В целом проведены собеседования с 7 кандидатами: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

