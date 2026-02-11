  1. Суд инфо

Конкурс в Харьковский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

20:30, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.
Конкурс в Харьковский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам квалификационного оценивания 10 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Гребенюк Вячеслав Валерьевич — 722,8 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Дворнин Олег Станиславович — перерыв

Ермак Наталия Валентиновна — отложено

Березовская Ирина Валерьевна — 696,1 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 7 кандидатами: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]