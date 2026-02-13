  1. Суд інфо

Електронний суд деякий час може не працювати: коли та чому

18:10, 13 лютого 2026
На об’єктах інформаційної інфраструктури судової влади України проведуть технічні роботи.
Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило про заплановані технічні роботи на об’єктах інформаційної інфраструктури судової влади України.

«У період проведення планових технічних робіт на об’єктах інформаційної інфраструктури судової влади України можлива недоступність судових електронних сервісів.

13.02.2026 з 20:00 до 23:00

14.02.2026 з 08:30 до 15:00», - йдеться у заяві.

Там також підкреслили, що проведення зазначених робіт може впливати на функціонування всіх судових електронних сервісів.

«Просимо врахувати інформацію під час планування роботи. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - додали у ДП ІСС.

суд Електронний суд

