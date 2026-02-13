Электронный суд некоторое время может не работать: когда и почему
Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило о запланированных технических работах на объектах информационной инфраструктуры судебной власти Украины.
«В период проведения плановых технических работ на объектах информационной инфраструктуры судебной власти Украины возможна недоступность судебных электронных сервисов.
13.02.2026 с 20:00 до 23:00
14.02.2026 с 08:30 до 15:00», — говорится в заявлении.
Там также подчеркнули, что проведение указанных работ может влиять на функционирование всех судебных электронных сервисов.
«Просим учесть информацию при планировании работы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — добавили в ГП ИСС.
