Электронный суд некоторое время может не работать: когда и почему

На объектах информационной инфраструктуры судебной власти Украины проведут технические работы.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило о запланированных технических работах на объектах информационной инфраструктуры судебной власти Украины.

«В период проведения плановых технических работ на объектах информационной инфраструктуры судебной власти Украины возможна недоступность судебных электронных сервисов.

13.02.2026 с 20:00 до 23:00

14.02.2026 с 08:30 до 15:00», — говорится в заявлении.

Там также подчеркнули, что проведение указанных работ может влиять на функционирование всех судебных электронных сервисов.

«Просим учесть информацию при планировании работы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — добавили в ГП ИСС.

