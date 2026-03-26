ВРП внесе Президентові подання про призначення трьох суддів до апеляційних судів
13:51, 26 березня 2026
ВРП ухвалила рішення про внесення подань щодо призначення суддів до судів у Запорізькій, Чернігівській та Закарпатській областях.
26 березня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України щодо призначення трьох суддів на посади до апеляційних судів.
Зокрема:
Бредуна Дмитра Сергійовича – на посаду судді Запорізького апеляційного суду;
Стельмаха Андрія Петровича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду;
Котубея Івана Івановича – на посаду судді Закарпатського апеляційного суду.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.