ВСП внесет Президенту представления о назначении трёх судей в апелляционные суды
13:51, 26 марта 2026
ВСП приняла решение о внесении представлений о назначении судей в суды Запорожской, Черниговской и Закарпатской областей.
26 марта 2026 года Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении трех судей на должности в апелляционные суды.
В частности:
Бредуна Дмитрия Сергеевича – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;
Стельмаха Андрея Петровича – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;
Котубея Ивана Ивановича – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда.
