ВСП внесет Президенту представления о назначении трёх судей в апелляционные суды

ВСП приняла решение о внесении представлений о назначении судей в суды Запорожской, Черниговской и Закарпатской областей.

26 марта 2026 года Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении трех судей на должности в апелляционные суды.

В частности:

Бредуна Дмитрия Сергеевича – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Стельмаха Андрея Петровича – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Котубея Ивана Ивановича – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда.

