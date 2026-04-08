Суддю Сергія Щербину обрали головою Заводського районного суду Миколаєва
16:07, 8 квітня 2026
Сергій Щербина і далі очолюватиме Заводський районний суд Миколаєва.
У Заводському районному суді міста Миколаєва відбулися збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрано суддю Сергія Щербину.
Збори пройшли 7 квітня. Відповідно до прийнятого рішення, він обійматиме цю посаду строком на три роки — з 19 квітня 2026 року.
