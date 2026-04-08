Суддя Любава Шевчук обрана головою Вінницького районного суду Вінницької області

Любава Шевчук очолила Вінницький районний суд.

У Вінницькому районному суді Вінницької області відбулись збори суддів, на яких розглянуто питання обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування, головою суду обрано суддю Вінницького районного суду Вінницької області Любаву Шевчук.

Раніше ми писали, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

