Суддя Алла Олексюк обрана головою Демидівського районного суду Рівненської області

Суддю Аллу Олексюк обрано головою Демидівського районного суду Рівненської області за результатами таємного голосування.

фото: Демидівський районний суд Рівненської області

27 квітня збори суддів Демидівського районного суду Рівненської області обрали нового голову суду. Рішення ухвалено шляхом таємного голосування відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Про це повідомили у суді.

За результатами голосування адміністративну посаду голови суду обійняла суддя Алла Олексюк.

Вона призначена на трирічний строк у межах строку своїх повноважень як судді.

