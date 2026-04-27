Судья Алла Олексюк избрана председателем Демидовского районного суда Ровенской области

Судья Алла Олексюк избран председателем Демидовского районного суда Ровенской области по результатам тайного голосования.

27 апреля собрание судей Демидовского районного суда Ровенской области избрало нового председателя суда. Решение принято путем тайного голосования в соответствии с требованиями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Об этом сообщили в суде.

По результатам голосования административный пост председателя суда заняла судья Алла Олексюк.

Она назначена на трехлетний срок в пределах своего полномочий как судьи.

