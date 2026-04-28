4 кандидати не склали тестування до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду
У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду 62 кандидати успішно склали тестування з права.
27 квітня в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у СААС відбулося тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації.
До участі в іспиті були допущені 67 кандидатів.
За результатами тестування встановлено кодовані результати щодо 66 осіб:
- 4 кандидати не подолали прохідний бал;
- 62 кандидати склали тестування успішно.
Серед тих, хто набрав прохідний бал:
- 10 осіб — від 113 до 129 балів;
- 20 осіб — від 130 до 139 балів;
- 30 осіб — від 140 до 149 балів;
- 2 особи отримали максимальний результат — 150 балів.
Ще один учасник не з’явився на тестування.
До наступного, четвертого етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання — допускаються кандидати, які набрали не менше 75% максимально можливого бала (від 112,5 бала і вище).
