4 кандидати не склали тестування до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду 62 кандидати успішно склали тестування з права.

27 квітня в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у СААС відбулося тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації.

До участі в іспиті були допущені 67 кандидатів.

За результатами тестування встановлено кодовані результати щодо 66 осіб:

4 кандидати не подолали прохідний бал;

62 кандидати склали тестування успішно.

Серед тих, хто набрав прохідний бал:

10 осіб — від 113 до 129 балів;

20 осіб — від 130 до 139 балів;

30 осіб — від 140 до 149 балів;

2 особи отримали максимальний результат — 150 балів.

Ще один учасник не з’явився на тестування.

До наступного, четвертого етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання — допускаються кандидати, які набрали не менше 75% максимально можливого бала (від 112,5 бала і вище).

