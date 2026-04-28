4 кандидата не сдали тестирование в Специализированный апелляционный административный суд

10:36, 28 апреля 2026
Большинство участников конкурса преодолели проходной балл.
4 кандидата не сдали тестирование в Специализированный апелляционный административный суд
В конкурсе на должности судей в Специализированном апелляционном административном суде 62 кандидата успешно сдали тестирование по праву.

27 апреля в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в СААС состоялось тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации.

К участию в экзамене были допущены 67 кандидатов.

По результатам тестирования установлены кодированные результаты по 66 лицам:

  • 4 кандидата не преодолели проходной балл;
  • 62 кандидата успешно сдали тестирование.

Среди тех, кто набрал проходной балл:

  • 10 человек — от 113 до 129 баллов;
  • 20 человек — от 130 до 139 баллов;
  • 30 человек — от 140 до 149 баллов;
  • 2 человека получили максимальный результат — 150 баллов.

Еще один участник не явился на тестирование.

К следующему, четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания — допускаются кандидаты, набравшие не менее 75% максимального возможного балла (от 112,5 балла и выше).

