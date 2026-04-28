Суддю Людмилу Лось призначено головою Черняхівського районного суду Житомирської області

17:01, 28 квітня 2026
Суддю Людмилу Лось одноголосно призначили на посаду строком на три роки за результатами зборів суддів.
В Черняхівському районному суді Житомирської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

За підсумками таємного голосування на адміністративну посаду голови суду одноголосно обрано суддю Людмилу Лось.

Вона обійматиме посаду протягом трьох років, але не довше строку своїх повноважень як судді. Призначення відбулося у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

