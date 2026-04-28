Суддю Людмилу Лось призначено головою Черняхівського районного суду Житомирської області

Суддю Людмилу Лось одноголосно призначили на посаду строком на три роки за результатами зборів суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Черняхівському районному суді Житомирської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

За підсумками таємного голосування на адміністративну посаду голови суду одноголосно обрано суддю Людмилу Лось.

Вона обійматиме посаду протягом трьох років, але не довше строку своїх повноважень як судді. Призначення відбулося у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.