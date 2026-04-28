Судья Людмила Лось назначена председателем Черняховского районного суда Житомирской области

17:01, 28 апреля 2026
Судья Людмила Лось была единогласно назначена на эту должность сроком на три года по итогам собрания судей.
В Черняховском районном суде Житомирской области состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда.

По итогам тайного голосования на административную должность председателя суда единогласно избрана судья Людмила Лось.

Она будет занимать эту должность в течение трех лет, но не дольше срока своих полномочий в качестве судьи. Назначение состоялось в порядке, определенном Законом Украины «О судебной системе и статусе судей».

